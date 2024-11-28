Большая пивная кега взорвалась в руках 16-летнего подростка в Зеленограде

Как стало известно SHOT, компания пацанов гуляла по городу. Забрели в один из дворов, где увидели валявшуюся кегу. Несмотря на увесистый объём — около 20 литров, — парни решили поиграть «в футбол»: стали её бросать и пинать. Один из подростков так увлёкся футболом, что схватил кегу и собирался её бросить об землю. Но бутылка взорвалась прямо в его руках.
Пострадавшего паренька госпитализировали в больницу имени Кончаловского с жуткой рваной раной руки.
«Когда она взорвалась, наш кент упал на колени и говорил “Всё, хана руке”. Ну мы испугались, поехали в травму и в итоге просидели три часа. Сказали, что, возможно, будут осложнения и рука будет гнить, то её по локоть отрубят. В конечном итоге его сегодня выписывают и всё с ним хорошо», — рассказал нам друг пострадавшего.