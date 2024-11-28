Большая пивная кега взорвалась в руках 16-летнего подростка в Зеленограде

«Когда она взорвалась, наш кент упал на колени и говорил “Всё, хана руке”. Ну мы испугались, поехали в травму и в итоге просидели три часа. Сказали, что, возможно, будут осложнения и рука будет гнить, то её по локоть отрубят. В конечном итоге его сегодня выписывают и всё с ним хорошо», — рассказал нам друг пострадавшего.