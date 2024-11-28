Выпавшую из окна дома в Уфе девочку перевели из реанимации в отделение

Стало известно, в каком состоянии находится шестилетняя девочка, которая накануне выпала из окна третьего этажа. Ребенок сумел выжить, но получил серьезные травмы.
Как рассказали в региональном минздраве, пациентка была доставлена в больницу и госпитализирована в реанимацию. После стабилизации состояния было принято решение перевести девочку в отделение.
Напомним, в момент несчастного случая ребенок был дома с отцом. Девочка открыла окно, облокотилась о сетку и упала вниз. Лежащего на земле ребенка заметил прохожий, который позвонил в экстренные службы.
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