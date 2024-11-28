Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии 24-летняя девушка погибла в аварии с бензовозом

Девушка за рулем «Лады Калина» насмерть разбилась на трассе в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки в Альшеевском районе Башкирии произошла смертельная авария, унесшая жизнь молодой девушки.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на 70 км дороги 24-летняя девушка за рулем «Лады Калина» выехала на встречку и на высокой скорости врезалась в бензовоз. Травмы, полученные водителем легковушки, оказались смертельными.

По факту произошедшего начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.