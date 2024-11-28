В Башкирии 24-летняя девушка погибла в аварии с бензовозом

На трассе Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки в Альшеевском районе Башкирии произошла смертельная авария, унесшая жизнь молодой девушки.
Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на 70 км дороги 24-летняя девушка за рулем «Лады Калина» выехала на встречку и на высокой скорости врезалась в бензовоз. Травмы, полученные водителем легковушки, оказались смертельными.
По факту произошедшего начато разбирательство.
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