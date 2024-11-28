Пьяная иностранка сломала нос сотруднице минского бара кассовым терминалом

Злостное хулиганство может обернуться для 27-летней иностранки, менеджера частной фирмы, уголовным сроком до 10 лет лишения свободы из-за того, что, будучи пьяной, она запустила кассовым терминалом в сотрудницу бара на столичной Зыбицкой и сломала той нос, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Центрального района Минска.
А начиналась эта история вполне тривиально. Ночью фигурантка уголовного дела с подругой и знакомым отдыхала в барах на улице Зыбицкой. В какой-то момент они разошлись, но у мужчины остались ключи от ее квартиры.
Нетрезвая иностранка зашла в бар и попросила девушку за стойкой вызвать милицию. Та отказалась делать это сама и дала иностранке мобильный телефон для звонка. Фигурантка восприняла такой жест как отказ в помощи и запустила в девушку кассовым терминалом. Работница бара получила травмы, в том числе и перелом костей спинки носа. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Иностранку задержали, возбудили уголовное дело, предстоит суд. Вину она признала, и в своем поступке раскаялась.
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