Пьяная иностранка сломала нос сотруднице минского бара кассовым терминалом

Нетрезвая иностранка зашла в бар и попросила девушку за стойкой вызвать милицию. Та отказалась делать это сама и дала иностранке мобильный телефон для звонка. Фигурантка восприняла такой жест как отказ в помощи и запустила в девушку кассовым терминалом. Работница бара получила травмы, в том числе и перелом костей спинки носа. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения.