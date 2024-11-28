Девушка ударила ножом парня за отказ жениться: любовная драма в Карши

Молодой человек и девушка состояли в отношениях на протяжении пяти лет, и он обещал жениться на ней. Однако в мае 2024 года парень сообщил, что родители нашли ему другую невесту, а свадьба уже на носу. Этот разговор привел к вспышке гнева девушки, которая закончилась нападением с ножом.
Как всё произошло: версия девушки
На судебном заседании подсудимая Шахзода (имя изменено) признала свою вину и рассказала, что они с парнем были вместе с 2019 года.
23 мая Алишер (имя изменено) позвонил ей, предложил встретиться и подъехал к ней на автомобиле Spark. Девушка села на заднее пассажирское сидение, и они поехали в сторону трассы, ведущей в Гузарский район. Парень остановил машину в уединённом месте и выразил желание вступить с ней в интимные отношения. Она согласилась. После этого Шахзода попросила отвезти её домой. Во время поездки парень сообщил, что собирается жениться на другой девушке, и добавил, что, возможно, возьмёт её второй женой. Эти слова вызвали конфликт.
Когда Алишер остановил машину недалеко от её махалли, он показал ей фотографию другой девушки и заявил: «Я собираюсь жениться на ней». Это разозлило Шахзоду. В порыве гнева она схватила кухонный нож с жёлтой ручкой, находившийся в машине, и нанесла удар в правое плечо парня.
Поняв, что сделала, девушка попыталась помочь. Она села за руль его машины, чтобы отвезти его в больницу, но во время разворота задела другой автомобиль. Чтобы спасти парня она вызвала скорую помощь.
После случившегося Шахзода сама позвонила в полицию и сообщила о произошедшем, раскаиваясь в содеянном.
Она также рассказала, что ранее у них был общий ребёнок, но её заставили сделать аборт из-за того, что родители парня отказались принять её в семью. Девушка добавила, что молодой человек обещал на ней жениться, но не сдержал слово.
Версия парня
Алишер на суде рассказал другую версию событий. По его словам, во время поездки он увидел сообщение на телефоне девушки, которое навело его на мысль, что она имела интимные отношения с другим мужчиной. Он спросил, кто это, и Малика призналась, что это парень по прозвищу «Сардор гангстер», живущий в Нишанском районе. После этого между ними возникла ссора.
Парень остановил машину и заявил, что собирается жениться на другой девушке. В ответ девушка ударила его ножом. Испугавшись, он выбежал из машины, но она побежала за ним. Потеряв сознание, он очнулся уже в больнице.
Решение суда
Суд признал девушку виновной по статье 104 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение). Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 года 11 месяцев. Девушке запрещено покидать место жительства в ночное время.
Эта история — трагический пример, как необузданные эмоции и разрушенные надежды могут привести к печальным последствиям. Она подчёркивает важность контроля над своими действиями и уважения к чувствам других людей.