Девушка ударила ножом парня за отказ жениться: любовная драма в Карши

23 мая Алишер (имя изменено) позвонил ей, предложил встретиться и подъехал к ней на автомобиле Spark. Девушка села на заднее пассажирское сидение, и они поехали в сторону трассы, ведущей в Гузарский район. Парень остановил машину в уединённом месте и выразил желание вступить с ней в интимные отношения. Она согласилась. После этого Шахзода попросила отвезти её домой. Во время поездки парень сообщил, что собирается жениться на другой девушке, и добавил, что, возможно, возьмёт её второй женой. Эти слова вызвали конфликт.