Десять пожаров потушили за сутки на Среднем Урале, пострадал один человек

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 10 техногенных пожаров, три из которых произошли в жилом секторе.
Так, в Алапаевске на улице Хохрякова на площади 50 квадратных метров сгорел частный жилой дом. Возгорание потушили за 40 минут.
В Каменске-Уральском сгорел садовый домик на площади 25 квадратных метров. На месте работали 6 спасателей и две спецмашины.
В селе Кадниково на улице 1 Мая произошло возгорание трактора на площади 6 квадратных метров. В результате пожара оказались повреждены моторный отсек и кабина транспортного средства.
В Нижнем Тагиле в районе улицы 70-летия Победы горело личное имущество в хозяйственной постройке. Огонь охватил площадь в один «квадрат».
«В результате пожара пострадал мужчина. Возгорание ликвидировали за 2 минуты», — сообщили в региональном МЧС.