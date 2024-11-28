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Десять пожаров потушили за сутки на Среднем Урале, пострадал один человек

Три пожара произошли в жилом секторе.

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 10 техногенных пожаров, три из которых произошли в жилом секторе.

Так, в Алапаевске на улице Хохрякова на площади 50 квадратных метров сгорел частный жилой дом. Возгорание потушили за 40 минут.

В Каменске-Уральском сгорел садовый домик на площади 25 квадратных метров. На месте работали 6 спасателей и две спецмашины.

В селе Кадниково на улице 1 Мая произошло возгорание трактора на площади 6 квадратных метров. В результате пожара оказались повреждены моторный отсек и кабина транспортного средства.

В Нижнем Тагиле в районе улицы 70-летия Победы горело личное имущество в хозяйственной постройке. Огонь охватил площадь в один «квадрат».

«В результате пожара пострадал мужчина. Возгорание ликвидировали за 2 минуты», — сообщили в региональном МЧС.

пожары