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Осужденного за убийство Галины Старовойтовой обвинили в тройном убийстве

Бывшего депутата Государственной думы Михаила Глущенко, осужденного за организацию убийства в 1998 году депутата Галины Старовойтовой, признали виновным по делу о тройном убийстве на Кипре. Об этом сообщила пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Источник: Reuters

Суд присяжных признал Глущенко виновным в организации убийства предпринимателей Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. Трагедия произошла в марте 2004 года. Лебедева уточнила, что наказание по делу будет озвучено позднее.

В 2013 году суд в Санкт-Петербурге приговорил Глущенко к восьми годам колонии по делу о вымогательстве у Вячеслава Шевченко. Парламентарий с 1992 года занимался покровительством бизнесменов в Петербурге и требовал за это $50 тыс. в месяц. Шевченко не захотел давать денег, после чего Глущенко, угрожая ликвидировать предпринимателя и его семью, потребовал $10 млн или продажи по номинальной стоимости отеля «Метрополь», который на тот момент стоил более 262 млн рублей.

По данным газеты «Фонтанка», Глущенко называл Шевченко деловым партнером и не признавал вину. К настоящему времени в деле о тройном убийстве на Кипре установлен только один исполнитель, который находится в международном розыске.

Михаил Глущенко покинул Россию в 2002 году. В 2009 году его задержали по делу о вымогательстве у Шевченко, после чего в отношении него возбудили уголовное дело об организации убийства. В июне 2021 года бывшему парламентарию предъявили обвинение по этому делу.

В 2015 году Глущенко приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима за организацию убийства депутата Старовойтовой в 1998 году.