Осужденного за убийство Галины Старовойтовой обвинили в тройном убийстве

В 2013 году суд в Санкт-Петербурге приговорил Глущенко к восьми годам колонии по делу о вымогательстве у Вячеслава Шевченко. Парламентарий с 1992 года занимался покровительством бизнесменов в Петербурге и требовал за это $50 тыс. в месяц. Шевченко не захотел давать денег, после чего Глущенко, угрожая ликвидировать предпринимателя и его семью, потребовал $10 млн или продажи по номинальной стоимости отеля «Метрополь», который на тот момент стоил более 262 млн рублей.