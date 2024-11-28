Житель Приморья получил 18 лет колонии за стрельбу в полицейских

Суд признал мужчину виновным по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, из которых первые шесть лет он проведет в тюрьме.