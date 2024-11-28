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Житель Приморья получил 18 лет колонии за стрельбу в полицейских

Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы по делу о посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник: AP 2024

Присяжные сочли доказанным, что в 2020 году житель Хасанского района совместно со своим земляком совершили вооруженное нападение на сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков. Они стреляли в полицейских из оружия, снаряженного боевыми патронами.

В результате один из нападавших получил ранение, несовместимое с жизнью, а подсудимый скрылся. Его задержали на следующий день.

Суд признал мужчину виновным по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, из которых первые шесть лет он проведет в тюрьме.

Приговор в силу не вступил.