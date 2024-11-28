В Самарской области в спортивной сумке автомобилиста нашли наркотики

В Самарской области на автодороге «Подъезд к Оренбургу от М-5 Урал» задержали 31-летнего жителя Нефтегорска, который ехал к месту закладки наркотиков в тайники. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«В интернете мужчина узнал о работе курьером и связался с оператором. Он должен был забирать запрещенные вещества из тайников-закладок, расфасовывать и перепрятывать. Работодатель пообещал ему высокий заработок», — рассказали в пресс-службе.
В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в спортивной сумке автомобилиста сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое средство массой более 40 граммов, что относится к крупному размеру.
Мужчина ранее уже был суд за аналогичное преступление. В настоящее время уголовное дело направлено в Нефтегорский районный суд.