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В Самарской области в спортивной сумке автомобилиста нашли наркотики

В Самарской области будут судить закладчика наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области на автодороге «Подъезд к Оренбургу от М-5 Урал» задержали 31-летнего жителя Нефтегорска, который ехал к месту закладки наркотиков в тайники. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«В интернете мужчина узнал о работе курьером и связался с оператором. Он должен был забирать запрещенные вещества из тайников-закладок, расфасовывать и перепрятывать. Работодатель пообещал ему высокий заработок», — рассказали в пресс-службе.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в спортивной сумке автомобилиста сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое средство массой более 40 граммов, что относится к крупному размеру.

Мужчина ранее уже был суд за аналогичное преступление. В настоящее время уголовное дело направлено в Нефтегорский районный суд.