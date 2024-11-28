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Челябинец пойдет под суд попытку подкупить сотрудника ФСБ

В Челябинской области 25-летнего мужчину будут судить за публикацию в Telegram и попытку дать взятку.

Источник: УФСБ по Челябинской области

В Челябинской области в суд передали дело 25-летнего мужчины, которого обвиняют в даче взятки и публичных призывах к экстремизму.

До суда южноуральца довело общение в мессенджере.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый разместил в Telegram материалы экстремистской направленности, — рассказали в УФСБ по Челябинской области.

После запретной публикации молодого человека задержали, но он попытался откупиться от уголовного преследования.

— По версии следствия, обвиняемый пытался передать сотруднику ФСБ взятку в значительном размере за уничтожение информации на ранее изъятых у него электронных устройствах, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Данные не уничтожили, а к обвинению в призывах к экстремизму добавилось обвинение во взятке должностному лицу за совершение незаконных действий.

ФСБ