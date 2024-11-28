В Красноярске семья погибшего машиниста получила компенсацию в размере 2,6 млн рублей

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По информации прокуратуры, трагедия произошла в феврале 2024 года на ТЭЦ-2 в Красноярске, когда загорелся бульдозер, в котором находился 51-летний машинист. В результате инцидента мужчина погиб.
Проведенная прокурорская проверка выявила нарушения требований охраны труда: машинист работал на неисправной технике, а действия сотрудников не были согласованы и должным образом проинструктированы.
В результате прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать компенсацию в пользу семьи погибшего. Суд удовлетворил заявление, и решение было исполнено. Семья получила 2,6 млн рублей.