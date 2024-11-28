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В Красноярске семья погибшего машиниста получила компенсацию в размере 2,6 млн рублей

Прокуратура Красноярского края оказала помощь семье погибшего машиниста, добившись выплаты компенсации в размере 2,6 миллиона рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации прокуратуры, трагедия произошла в феврале 2024 года на ТЭЦ-2 в Красноярске, когда загорелся бульдозер, в котором находился 51-летний машинист. В результате инцидента мужчина погиб.

Проведенная прокурорская проверка выявила нарушения требований охраны труда: машинист работал на неисправной технике, а действия сотрудников не были согласованы и должным образом проинструктированы.

В результате прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать компенсацию в пользу семьи погибшего. Суд удовлетворил заявление, и решение было исполнено. Семья получила 2,6 млн рублей.

Прокуратура