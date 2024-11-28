Причиной дела против правнучки Чкалова стало ее интервью Кашину

«Реализуя свой преступный умысел, Богданова Д. А. не позднее 30 января 2024 года, находясь за пределами Российской Федерации, дала интервью Кашину О. В., в ходе которого сделала публичные заявления, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания практики насильственного воздействия на институты федеральной власти с целью смены действующей российской власти», — говорится в документе.
В апреле 2024 года против Богдановой завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Собеседник ТАСС тогда заявил агентству, что поводом для возбуждения дела стали посты Богдановой в соцсетях, где она негативно отзывалась о российской армии. По данным «РИА Новости», вторым эпизодом дела стал эфир на украинском телеканале, где Богданова провела дебаты с Кашиным.
В июле 2024 года Минюст включил Богданову в реестр иноагентов, а в октябре Росфинмониторинг внес правнучку летчика в перечень террористов и экстремистов. В среду, 27 ноября, ее объявили в международный розыск.
Богданова — активистка движения Freedom Birds for Ukraine, которое занимается сбором средств на покупку дронов и других вещей для Вооруженных сил Украины. На сайте организации говорится, что Богданова проживает в Лёвене (Бельгия).