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Причиной дела против правнучки Чкалова стало ее интервью Кашину

Причиной уголовного дела против правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана в России иноагентом) стало ее интервью журналисту Олегу Кашину (также внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Источник: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

«Реализуя свой преступный умысел, Богданова Д. А. не позднее 30 января 2024 года, находясь за пределами Российской Федерации, дала интервью Кашину О. В., в ходе которого сделала публичные заявления, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания практики насильственного воздействия на институты федеральной власти с целью смены действующей российской власти», — говорится в документе.

В апреле 2024 года против Богдановой завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Собеседник ТАСС тогда заявил агентству, что поводом для возбуждения дела стали посты Богдановой в соцсетях, где она негативно отзывалась о российской армии. По данным «РИА Новости», вторым эпизодом дела стал эфир на украинском телеканале, где Богданова провела дебаты с Кашиным.

В июле 2024 года Минюст включил Богданову в реестр иноагентов, а в октябре Росфинмониторинг внес правнучку летчика в перечень террористов и экстремистов. В среду, 27 ноября, ее объявили в международный розыск.

Богданова — активистка движения Freedom Birds for Ukraine, которое занимается сбором средств на покупку дронов и других вещей для Вооруженных сил Украины. На сайте организации говорится, что Богданова проживает в Лёвене (Бельгия).