Россиянин устроил перестрелку с силовиками и получил 18 лет колонии

Мужчину признали виновным по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности») УК РФ и приговорили к 18 годам лишения свободы. Первые шесть лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.