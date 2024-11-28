Житель Самарской области вырубил больше 100 сосен на полмиллиона рублей

В Самарской области местный житель за две недели срубил 109 сосен. Деревья находились в лесах первой группы, и на мужчину подали в суд. Суд постановил взыскать с него ущерб, причиненный природе, — почти полмиллиона рублей.
— В рамках принудительного исполнения должника ограничили в праве выезда за пределы страны, — рассказали в ФССП Самарской области о принятых мерах.
Также с мужчины взыскали исполнительский сбор 94 тысячи рублей, запретили ему любые регистрационные действия с автомобилем. Благодаря принятым мерам житель Самарской области и ущерб возместил, и исполнительский сбор оплатил.