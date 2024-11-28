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Землетрясение силой два балла произошло в Иркутской области 28 ноября

Подземные толчки чувствовали в Иркутске, Шелехове, Слюдянке и других городах.

Источник: РИА "Новости"

Землетрясение силой два балла произошло в Иркутской области утром 28 ноября. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы.

— Подземные толчки чувствовали в Иркутске, Шелехове, Слюдянке, Чистых Ключах и в поселке Белореченский, — уточнили в пресс-службе филиала.

К счастью, при таких баллах никаких видимых разрушений нет. Единственное — могли упасть книги с полок или посуда со стола. Сейчас все объекты работают в обычном режиме, пострадавших нет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Думе Иркутска обсудили вопрос по предупреждению теггинга, который содержит информацию о запрещенных веществах. Хотят ужесточить наказание за нанесения подобных граффити.