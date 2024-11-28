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В Ростовской области сгорел грузовой автомобиль

В Ростовской области практически дотла сгорел грузовик.

Как сообщили в МБУ АР «УЧПС» Аксайского района, в результате происшествия никто не пострадал.

Пламя вспыхнуло 27 ноября в Аксайском районе в 11:42, в Большегородском сельском поселении, в СНТ «Алмаз». Местные жители заметили что на улице 1-я линия, 334, что-то горит. Позже они поняли, что пламенем охвачен грузовик их соседа. Люди позвонили пожарным.

Тушили пламя шесть пожарных и две автоцистерны. Ликвидировать возгорание на площади одного квадратного метра удалось к 12:05.

Как сообщили в МБУ АР «УЧПС» Аксайского района, огонь вспыхнул в моторном отсеке грузовика.

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