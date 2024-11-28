В Ростовской области сгорел грузовой автомобиль

Пламя вспыхнуло 27 ноября в Аксайском районе в 11:42, в Большегородском сельском поселении, в СНТ «Алмаз». Местные жители заметили что на улице 1-я линия, 334, что-то горит. Позже они поняли, что пламенем охвачен грузовик их соседа. Люди позвонили пожарным.