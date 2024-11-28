В Ростовской области сгорел грузовой автомобиль

Как сообщили в МБУ АР «УЧПС» Аксайского района, в результате происшествия никто не пострадал.
Пламя вспыхнуло 27 ноября в Аксайском районе в 11:42, в Большегородском сельском поселении, в СНТ «Алмаз». Местные жители заметили что на улице 1-я линия, 334, что-то горит. Позже они поняли, что пламенем охвачен грузовик их соседа. Люди позвонили пожарным.
Тушили пламя шесть пожарных и две автоцистерны. Ликвидировать возгорание на площади одного квадратного метра удалось к 12:05.
Как сообщили в МБУ АР «УЧПС» Аксайского района, огонь вспыхнул в моторном отсеке грузовика.