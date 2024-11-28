В Индонезии 27 человек погибли из-за оползней

«Наши силы сосредоточены на поиске пропавших без вести людей и расчистке дорог, пострадавших от оползней», — заявил агентству представитель ведомства. Отмечается, что причиной оползней в провинции стали проливные дожди. В результате стихийного бедствия были повреждены жилые дома, мечети и рисовые поля.
Как предупредило агентство по метеорологии, климатологии и геофизике азиатской страны, к концу 2024 года в Индонезии ожидаются экстремальные погодные условия, так как количество осадков на архипелаге увеличится из-за климатического явления Ла-Нинья.