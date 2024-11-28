В Индонезии 27 человек погибли из-за оползней

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек погибли из-за оползней в индонезийской провинции Северная Суматра, поиски пропавших без вести продолжаются. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по противодействию чрезвычайным ситуациям.