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В Индонезии 27 человек погибли из-за оползней

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек погибли из-за оползней в индонезийской провинции Северная Суматра, поиски пропавших без вести продолжаются. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по противодействию чрезвычайным ситуациям.

Источник: AP 2024

«Наши силы сосредоточены на поиске пропавших без вести людей и расчистке дорог, пострадавших от оползней», — заявил агентству представитель ведомства. Отмечается, что причиной оползней в провинции стали проливные дожди. В результате стихийного бедствия были повреждены жилые дома, мечети и рисовые поля.

Как предупредило агентство по метеорологии, климатологии и геофизике азиатской страны, к концу 2024 года в Индонезии ожидаются экстремальные погодные условия, так как количество осадков на архипелаге увеличится из-за климатического явления Ла-Нинья.