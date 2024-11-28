Подростку в Новосибирске выстрелили в лицо из сигнального пистолета

В МВД Новосибирской области сообщили RT, что им уже поступило заявление от одного из участников данного конфликта. Личности уже установлены, проводится проверка. Также свою проверку начала региональная прокуратура.
В местной группе в сети сам пострадавший написал, что двое 15-летних школьников насильно пытались оформить на его брата банковскую карту.
Когда он спросил их зачем, те позвали его за угол, затем один из них выстрелил — и началась драка. По словам пострадавшего, ему пробили щёку — пришлось наложить пять швов.
Ранее сообщалось, что в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу начали проверку по факту драки старшеклассниц в Нижневартовском районе.