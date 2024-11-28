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Около парикмахерской в Санкт-Петербурге обнаружили труп мужчины

В Санкт-Петербурге утром 27 ноября был найден труп мужчины с ссадинами на лице. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщил источник «Известий».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, тело 33-летнего мужчины с ссадинами на лице нашли около входа в одну из петербургских парикмахерских. Труп направили в морг для установления причин смерти.

Ранее, 30 сентября, в ТЦ «Глобус», расположенном в Московской области, уборщица обнаружила труп мужчины с прострелянной головой. Тело было найдено в санитарной комнате. Сотрудница ТЦ во время уборки туалетных комнат заметила, что кабинка для лиц с ограниченными возможностями долгое время закрыта. В результате женщина открыла ее своим ключом и обнаружила труп мужчины.