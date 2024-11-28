Около парикмахерской в Санкт-Петербурге обнаружили труп мужчины

Ранее, 30 сентября, в ТЦ «Глобус», расположенном в Московской области, уборщица обнаружила труп мужчины с прострелянной головой. Тело было найдено в санитарной комнате. Сотрудница ТЦ во время уборки туалетных комнат заметила, что кабинка для лиц с ограниченными возможностями долгое время закрыта. В результате женщина открыла ее своим ключом и обнаружила труп мужчины.