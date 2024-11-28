В Петербурге задержали мигрантов, кравших айфоны после объятий

«Фигуранты высматривали хорошо одетых молодых людей, к которым подходили с предложением помериться силами. Пока потерпевший не успел опомниться, его сразу же хватали “на бросок” или просто поднимали в воздух. От продолжения спарринга прохожий отказывался, предпочитая побыстрее уйти от надоедливого “борца”, в спешке не заметив пропажи из кармана брюк или куртки мобильного телефона», — рассказали в полиции.
Также воры подходили к своим жертвам с теплыми словами и объятиями, впоследствии принося свои извинения за то, что обознались. После этого прохожие обнаруживали, что их обокрали.
Как установила полиция, четверо граждан Таджикистана причастны к ряду карманных краж, совершенных в сентябре-октябре в Выборгском, Центральном и Московском районах Петербурга. Тогда, в частности, у местных жителей были украдены 4 айфона, откуда через банковские приложения со счетов потерпевших списали более 400 тысяч рублей.
При обысках у подозреваемых изъяты 15 мобильных телефонов, наличность, банковские карты, а также брендированная одежда и обувь (частично с бирками и защитными магнитными кнопками). Также в квартире одного из фигурантов правоохранители обнаружили пакетик с наркотиком (предположительно, гашиш).
По фактам краж возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно дело о краже, совершенной организованной группой. Фигуранты по ходатайству следствия заключены под стражу, заключают в ГУМВД.