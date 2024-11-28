В Петербурге задержали мигрантов, кравших айфоны после объятий

«Фигуранты высматривали хорошо одетых молодых людей, к которым подходили с предложением помериться силами. Пока потерпевший не успел опомниться, его сразу же хватали “на бросок” или просто поднимали в воздух. От продолжения спарринга прохожий отказывался, предпочитая побыстрее уйти от надоедливого “борца”, в спешке не заметив пропажи из кармана брюк или куртки мобильного телефона», — рассказали в полиции.