Четыре человека погибли при пожарах в Беларуси за сутки

Сообщение о пожаре поступило 27 ноября в 11.14, горел жилой дом в деревне Ветчин Житковичского района Гомельской области. При пожаре обнаружены погибшие хозяин 1969 года рождения и его брат 1972 года рождения.



Информация о пожаре в жилом доме в Лиде Гродненской области по ул. Киевской поступила спасателям 27 ноября в 11.51. В огне погибла хозяйка 1952 года рождения.



Также пожар случился 28 ноября в 3.11 в жилом доме в деревне Галево Пинского района Брестской области. При пожаре обнаружен погибший хозяин 1951 года рождения.



Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.