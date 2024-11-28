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Четыре человека погибли при пожарах в Беларуси за сутки

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси при пожарах погибли четыре человека. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 27 ноября в 11.14, горел жилой дом в деревне Ветчин Житковичского района Гомельской области. При пожаре обнаружены погибшие хозяин 1969 года рождения и его брат 1972 года рождения.

Информация о пожаре в жилом доме в Лиде Гродненской области по ул. Киевской поступила спасателям 27 ноября в 11.51. В огне погибла хозяйка 1952 года рождения.

Также пожар случился 28 ноября в 3.11 в жилом доме в деревне Галево Пинского района Брестской области. При пожаре обнаружен погибший хозяин 1951 года рождения.

Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.

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