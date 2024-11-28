Жителя ДНР задержали за поджоги по заданию спецслужб Украины

Ранее, 21 ноября, Западное межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СУ СК РФ) сообщило, что агента Украины, совершившего поджог на железной дороге в Брянске и задержанного при попытке осуществить другую диверсию, осудили на 15 лет.