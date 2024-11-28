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Жителя ДНР задержали за поджоги по заданию спецслужб Украины

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали жителя Снежного, который устраивал поджоги по заданию украинских спецслужб. Об этом 28 ноября сообщило МВД по ДНР.

Источник: РИА "Новости"

«Задержанный выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи с целью дестабилизации социальной обстановки», — сказано в официальном Telegram-канале ведомства.

МВД по ДНР проверяет информацию о причастности злоумышленника к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Московской области.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее, 21 ноября, Западное межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СУ СК РФ) сообщило, что агента Украины, совершившего поджог на железной дороге в Брянске и задержанного при попытке осуществить другую диверсию, осудили на 15 лет.

Уточнялось, что фигурант вступил в преступную группировку для дестабилизации работы органов власти РФ. Он вместе с несовершеннолетним знакомым осуществил поджог релейного шкафа на 373-м км железнодорожного перегона Полпинская — Чернец МЖД в Володарском районе Брянска, после злоумышленники скрылись.

До этого, 24 сентября, сотрудники ФСБ задержали жителя Биробиджана, завербованного украинскими спецслужбами и готовившего диверсию на ж/д и поджог пункта сбора контрактников.