Жителя ДНР задержали за поджоги по заданию спецслужб Украины

«Задержанный выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи с целью дестабилизации социальной обстановки», — сказано в официальном Telegram-канале ведомства.
МВД по ДНР проверяет информацию о причастности злоумышленника к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Московской области.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее, 21 ноября, Западное межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СУ СК РФ) сообщило, что агента Украины, совершившего поджог на железной дороге в Брянске и задержанного при попытке осуществить другую диверсию, осудили на 15 лет.
Уточнялось, что фигурант вступил в преступную группировку для дестабилизации работы органов власти РФ. Он вместе с несовершеннолетним знакомым осуществил поджог релейного шкафа на 373-м км железнодорожного перегона Полпинская — Чернец МЖД в Володарском районе Брянска, после злоумышленники скрылись.
До этого, 24 сентября, сотрудники ФСБ задержали жителя Биробиджана, завербованного украинскими спецслужбами и готовившего диверсию на ж/д и поджог пункта сбора контрактников.