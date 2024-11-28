Женщину сбили во дворе дома в Экибастузе

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 27 ноября в Экибастузе во дворе дома на улице Мухтара Ауэзова.
«Водитель автомашины Toyota Carina, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода, которая шла вдоль проезжей зоны. В результате ДТП пешеход госпитализирована в больницу», — рассказали в ДП Павлодарской области.
В этот же день на пересечении улиц Машхура Жусупа и Мухтара Ауэзова в Экибастузе водитель автомашины Chevrolet Niva при повороте налево, не уступив дорогу, совершил столкновение с автомобилем BMW, который двигался со встречного направления.
«В результате ДТП водитель и пассажир авто Chevrolet Niva с травмами госпитализированы в больницу», — отметили в ведомстве.
Автомашины водворены на специальную стоянку. Проводится проверка.