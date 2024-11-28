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Женщину сбили во дворе дома в Экибастузе

Во дворе дома в Экибастузе автомобиль сбил пешехода, которая шла вдоль проезжей зоны. Женщину госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 27 ноября в Экибастузе во дворе дома на улице Мухтара Ауэзова.

«Водитель автомашины Toyota Carina, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода, которая шла вдоль проезжей зоны. В результате ДТП пешеход госпитализирована в больницу», — рассказали в ДП Павлодарской области.

В этот же день на пересечении улиц Машхура Жусупа и Мухтара Ауэзова в Экибастузе водитель автомашины Chevrolet Niva при повороте налево, не уступив дорогу, совершил столкновение с автомобилем BMW, который двигался со встречного направления.

«В результате ДТП водитель и пассажир авто Chevrolet Niva с травмами госпитализированы в больницу», — отметили в ведомстве.

Автомашины водворены на специальную стоянку. Проводится проверка.