Воспитательнице красноярского детсада вынесли приговор за смерть ребенка

Ранее региональный СК сообщал, что в марте воспитатель детского сада вывела детей своей группы на утреннюю прогулку. Под ее присмотром находился 21 ребенок. Она не заметила, как трехлетний мальчик во время игры застрял в пространстве между напольным покрытием и перилами игрового комплекса. Ребенок оказался зажатым в области груди, повиснув в вертикальном положении ногами вниз, из которого самостоятельно выбраться не смог, что привело к возникновению механической асфиксии при сдавлении грудной клетки.