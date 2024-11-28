«Я уже две недели ничего не ел…»: две матери заточили сыновей в детский ад и хладнокровно наблюдали за мучениями

Медики не могли сдержать слез во время осмотра мальчишек, которые поступили к ним после долгого нахождения словно в детском аду. Исхудавшие, с неестественным цветом кожи, в синяках. «Будто вышел из фильма про концлагерь», — описала состояние одного из школьников врач. Но кто же довел до этого детей? Страшно представить, но это дело рук их матерей. К сожалению, 12-летнему Саше не удалось выжить, он скончался от тяжелого заболевания в больнице Иркутской области летом 2022 года. А вот родным братьям 9 и 7-ми лет, их история произошла весной два года назад в Саянске, повезло больше. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Я уже две недели ничего не ел…».
12-летний Саша родился в неполноценной семье — отца мальчишка видел за всю жизнь пару раз. Воспитанием занималась мать и бабушка. Спустя время школьник стал старшим ребенком, на появились еще две сестренки. Дети росли здоровыми и счастливыми. Саша хорошо учился в школе, педагоги часто подмечали его ум и смекалку. Но после зимних каникул в 2022 году он стал периодически пропускать уроки. Число было некритичным, наверное, поэтому учителя не заподозрили плохого. Однако на летних каникулах ребенок перестал выходить из дома. За пару месяцев Саша ослаб и исхудал до 23 кг, хотя при своем возрасте и росте должен был весить около 40…
Тревогу поднял родной дядя мальчика. Сибиряку позвонили подруги матери Саши и сообщили, что происходит неладное…
В больнице мальчишка перед смертью рассказал врачам, что не ел уже почти две недели. Фото: предоставлено отцом мальчика.
«Что у тебя сестра творит? Сказала, что сын умирает, засмеялась и попросила денег», — услышал мужчина от знакомых. Он вызвал скорую, а потом и полицию. Но дверь так никто и не открыл. И только утром на следующий день, 1 августа, мать сама увезла Сашу на скорой в больницу. Но спустя пять дней после госпитализации ребенок скончается.
— Зная, что надо было помочь сыну, вызвать врачей, обеспечить уход, подсудимая ничего не предпринимала, — рассказывала ранее прокурор в суде. — Давала ему лекарства, которые не помогали. И не кормила в соответствии с возрастом и потребностями. А когда заболевал, не спешила вести его к врачу. Так и переносил ребенок все на ногах, а потом слег.
В больнице мальчишка перед смертью рассказал врачам, что не ел уже почти две недели. Его пытались накормить через зонд жидким пюре. Но организм уже отвергал любую пищу. Медики утверждают, что Сашу можно было спасти, попади ребенок к ним раньше. Но почему мать не поспешила в больницу. На суде говорили, что она связалась с мужчиной, который часто выпивал.
В апреле 2024 года маму Саши признали виновной в смерти сына. Суд приговорил к 12 годам лишения свободы.
«Ее бросил муж».
Сколько терпели 9 и 7-летние братья тиранию со стороны 25-летней матери — все еще неизвестно. Однако в больницу мальчишки попали 20 мая 2022 года. Родная тетя привезла на осмотр племянников. Медики ахнули, когда увидели на теле старшего ребенка след от утюга, а на младшем синяки. Но что же послужило причиной такого зверства?
— Любила выпивать и гулять, — рассказывала ранее подруга матери мальчиков КП-Иркутск. — Когда родила, особо ничего не поменялось: продолжала пить и гулять. Все потому, что ее бросил муж. На детей ей все ровно было. Я сама видела, как она могла, например, пнуть своего ребенка.
Матери были предъявлены обвинения сразу по двум статьям: «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». И спустя почти год после задержания мать-зверя приговорили к 3,5 годам колонии. Отбывает наказание она в исправительной колонии общего режима.