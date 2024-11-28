«Я уже две недели ничего не ел…»: две матери заточили сыновей в детский ад и хладнокровно наблюдали за мучениями

Медики не могли сдержать слез во время осмотра мальчишек, которые поступили к ним после долгого нахождения словно в детском аду. Исхудавшие, с неестественным цветом кожи, в синяках. «Будто вышел из фильма про концлагерь», — описала состояние одного из школьников врач. Но кто же довел до этого детей? Страшно представить, но это дело рук их матерей. К сожалению, 12-летнему Саше не удалось выжить, он скончался от тяжелого заболевания в больнице Иркутской области летом 2022 года. А вот родным братьям 9 и 7-ми лет, их история произошла весной два года назад в Саянске, повезло больше. Подробности — в материале КП-Иркутск.