Запретили разглашать «тайну следствия». Жительница Иркутска неделю оформляла кредиты и переводила деньги мошенникам

Жительница Иркутска неделю переводила деньги «полицейским», которые оказались мошенниками. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Со слов 55-летней женщины, ей позвонили неизвестные и рассказали о неучтенном трудовом стаже, после чего предложили записаться на консультацию. Для этого она продиктовала код из смс-сообщений.
— Следом доверчивой женщине поступил второй звонок. Якобы работник службы безопасности банка рассказал о том, что личный кабинет госуслуг взломали. Потерпевшую перенаправили к «правоохранителю», он строго запретил разглашать «тайну следствия», — рассказали в ведомстве.
Аферисты рассказали, что скоро им удастся поймать преступников, но для этого им нужна помощь. А заключалась она в том, что жительница Иркутска должать взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».
Этим они и занималась в течение недели, при этом была уверена, что участвует в оперативном мероприятии, так и потеряла миллион рублей. Однако мошенники не остановились!
Ей предложили оформить еще один кредит, после этого у нее появились сомнения, и она позвонила в банк, где специалист рассказал, что она стала жертвой обмана. Сейчас следователи завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что землетрясение силой два балла произошло в Иркутской области 28 ноября.