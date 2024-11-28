Росгвардия изъяла у воронежцев 27 единиц нелегального оружия

За прошедшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Воронежской области провели более 155 контрольно-проверочных мероприятий в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. В ходе проверок выявили 32 административных правонарушения, из оборота изъяли 27 единиц оружия. Об этом сообщили в ведомстве в среду, 27 ноября.
За тот же период от граждан и организаций было принято более 700 заявлений о выдаче лицензий, разрешений и удостоверений на оружие.
Ранее в регионе накрыли подпольные оружейные мастерские, в которых восстанавливали боевые свойства гражданского оружия для последующего сбыта. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по адресам нелегальных оружейников провели в августе и сентябре 2024 года.