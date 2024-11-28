Жителя Мелитополя задержали за призывы к терроризму

Согласно данным полиции, ранее мужчина 1975 года рождения участвовал в военном конфликте на Донбассе на стороне Киева. Позже по состоянию здоровья он вернулся в Запорожскую область и продолжил заниматься деструктивной деятельностью против России и проводимой ею СВО, открыто пропагандируя нацистскую идеологию в одном из мессенджеров, где он публиковал информацию с призывами к терактам на территории России.
«Полицией Запорожья за призывы к осуществлению террористической деятельности задержан мелитополец… В настоящее время по собранным полицией материалам в отношении задержанного следователями СУ СК России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма — ред.)», — говорится в сообщении.