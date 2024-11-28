Четверо жителей Братска отдали лжеэнергетикам почти 900 тысяч рублей

В северной столице Иркутской области мошенники под видом энергетиков обманули четверых жителей почти на 900 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе МУ МВД Братска, больше всего потеряла 37-летняя женщина из Центрального района города.
— На днях местной жительнице с неизвестного номера позвонил «представитель» ресурсоснабжающей организации. Мужчина рассказал о необходимости замены электросчетчика. Женщина согласилась и по указанию незнакомца продиктовала номер страхового свидетельства якобы для подачи заявки, — поделились правоохранители.
Затем сибирячке стали звонить якобы из центра регистрации документов и службы мониторинга. Псевдоспециалисты убедили женщину, что ее сбережения в опасности и их нужно перевести на другой счет. Так, она лишилась 515 тысяч рублей.
Такими же уловками обманули двух пенсионерок. Они по просьбам лжеэнергетиков скачали приложение, с помощью которого с их счетов украли суммарно 280 тысяч рублей. Также пострадал от действий обманщиков 54-летний слесарь. Сибиряк лишился 80 тысяч рублей.