В Самаре вынесли приговор банде фальшивомонетчиков

Организатора банды приговорили к 20 годам тюрьмы и штрафу в два миллиона рублей. Его сообщники получили от 14 до 16 лет лишения свободы, также они обязаны выплатить штрафы от 900 тысяч до двух миллионов рублей. Апелляцию на этот приговор рассмотрел Самарский областной суд и оставил его без изменений.