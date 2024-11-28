В Самаре вынесли приговор банде фальшивомонетчиков

В Самаре задержали банду фальшивомонетчиков. Четыре человека сбывали фальшивые деньги не только на территории Самарской области, но и в других регионах. Их поймали сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД, а задержании также участвовали росгвардейцы.
— В отношении задержанных завели уголовные дела за сбыт фальшивых купюр (ч.1, ч.3 ст. 186 УК РФ) и за организацию преступного сообщества (ч.1, ч.2 ст. 210 УК РФ), — прокомментировала пресс-служба УФСБ Самарской области.
Организатора банды приговорили к 20 годам тюрьмы и штрафу в два миллиона рублей. Его сообщники получили от 14 до 16 лет лишения свободы, также они обязаны выплатить штрафы от 900 тысяч до двух миллионов рублей. Апелляцию на этот приговор рассмотрел Самарский областной суд и оставил его без изменений.