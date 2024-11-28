Состояние Андрея Губина резко ухудшилось

Помимо этого Губин рассказал, что отказался от десятков предложений выступить на корпоративе за солидный прайс. Потому что чувствует себя очень плохо. Несмотря на это, ему до сих пор звонят и уговаривают приехать на праздник, поздравить заказчиков с Новым годом и спеть свои хиты.
В конце августа наш корреспондент встречался с Андреем и взял эксклюзивное интервью, в котором легенда эстрады признался, что пытается привести себя в порядок, вылечиться и что написал песен на 10 альбомов. Некоторые из них запланировал исполнить вместе с молодыми артистами. А также спел один из неизданных треков.