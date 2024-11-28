Состояние Андрея Губина резко ухудшилось

Помимо этого Губин рассказал, что отказался от десятков предложений выступить на корпоративе за солидный прайс. Потому что чувствует себя очень плохо. Несмотря на это, ему до сих пор звонят и уговаривают приехать на праздник, поздравить заказчиков с Новым годом и спеть свои хиты.