Уфимские врачи рассказали, кому опасно есть хурму

Людям, страдающим заболеваниями, требующими ограничения йода, стоит исключить из рациона хурму. Об этом рассказали специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы. По словам медиков, этот фрукт богат йодом настолько, что съев один плод можно получить суточную норму.
Также из-за сладости хурма будет вредна людям с плохо компенсированным сахарным диабетом: перед употреблением продукта лучше стабилизировать уровень сахара, а затем постепенно вводить ее в рацион.
Для не страдающих от серьезных заболеваний хурма, наоборот, будет отличным источником витаминов и полезных минералов, а также поможет избежать диареи и снизить тревожность.
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