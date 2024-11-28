Воронежцев напугал красный огненный шар в небе

Воронежцев встревожил красный горящий объект круглой формы, который спускался в сторону жилых домов. Соответствующие кадры появились в Сети вечером среды, 27 ноября. Очевидцы распознали в объекте сигнальную ракету.
РИА «Воронеж» писало, что этим летом в небе над столицей Черноземья заметили неопознанный объект, который плавно летел, вспыхнул, а затем исчез. Мнения горожан о происхождении объекта разделились: НЛО, спутник Илона Маска, метеозонд, сигнальная ракета, пакет из «Пятерочки» — вот лишь некоторые из догадок, высказанных тогда в комментариях. Пользователи также предположили, что это мог быть беспилотник.