В Самаре вынесли приговор местной жительнице, организовавшей наркопритон

Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По информации ведомства, сотрудники полиции выявили в многоквартирном доме на Московском шоссе наркопритон и задержали его организатора — 33-летнюю жительницу Самары. Она систематически предоставляла свою жилплощадь «зависимым лицам для употребления наркотических веществ». При осмотре помещения полицейские изъяли шприцы, колбы и другие предметы, которые использовали наркозависимые гости.
Подозреваемую доставили в отдел полиции. В ходе опроса подсудимая признала свою вину полностью. Она рассказала, что «получала от своих знакомых вознаграждение в виде сигарет, продуктов питания и запрещенных веществ за предоставление им своей квартиры в качестве помещения для употребления наркотиков».
Суд приговор жительницу в наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год и 1 месяц. Приговор вступил в законную силу.