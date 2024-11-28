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В Самаре вынесли приговор местной жительнице, организовавшей наркопритон

Кировский районный суд Самары признал виновной ранее судимую местную жительницу 1991 года рождения в совершении преступления по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По информации ведомства, сотрудники полиции выявили в многоквартирном доме на Московском шоссе наркопритон и задержали его организатора — 33-летнюю жительницу Самары. Она систематически предоставляла свою жилплощадь «зависимым лицам для употребления наркотических веществ». При осмотре помещения полицейские изъяли шприцы, колбы и другие предметы, которые использовали наркозависимые гости.

Подозреваемую доставили в отдел полиции. В ходе опроса подсудимая признала свою вину полностью. Она рассказала, что «получала от своих знакомых вознаграждение в виде сигарет, продуктов питания и запрещенных веществ за предоставление им своей квартиры в качестве помещения для употребления наркотиков».

Суд приговор жительницу в наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год и 1 месяц. Приговор вступил в законную силу.