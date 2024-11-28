В Самаре вынесли приговор местной жительнице, организовавшей наркопритон

Подозреваемую доставили в отдел полиции. В ходе опроса подсудимая признала свою вину полностью. Она рассказала, что «получала от своих знакомых вознаграждение в виде сигарет, продуктов питания и запрещенных веществ за предоставление им своей квартиры в качестве помещения для употребления наркотиков».