Ключевая свидетельница по делу об убийстве школьницы в Яркуле заявила, что лгала под давлением следствия

28 ноября — кульминация процесса. Суд ждал видеосвязи с главным свидетелем — бывшей жительницей Яркуля Лилией, которая дала показания против сотрудников райотдела. Следователям она рассказывала, что находилась в машине с сотрудниками, видела, как сбили девочку и закинули ее в автомобиль: «взяли за руки и за ноги и поместили в багажник». Именно эти показания — основное свидетельство, на котором зиждется обвинение. На процесс — по сути, самый громкий в современном Новосибирске — прибыло около сорока студентов. А поддерживать обвинение приехал заместитель прокурора области Игорь Мищенко.