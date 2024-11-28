Ключевая свидетельница по делу об убийстве школьницы в Яркуле заявила, что лгала под давлением следствия

В Новосибирском областном суде произошло неожиданное: ключевой свидетель отказался от своих показаний. Внезапное заявление прозвучало на заседании по делу об убийстве школьницы из сибирского села Яркуль. Судят за убийство Наташи Матюхиной двух бывших сотрудников милиции — Евгения Бартоломея и Макима Кудрявцева. Официальная позиция Следкома такова: сотрудники МВД сбили старшеклассницу на машине, а затем убили ее, чтобы скрыть преступление. Бартоломей и Кудрявцев вину не признают.
28 ноября — кульминация процесса. Суд ждал видеосвязи с главным свидетелем — бывшей жительницей Яркуля Лилией, которая дала показания против сотрудников райотдела. Следователям она рассказывала, что находилась в машине с сотрудниками, видела, как сбили девочку и закинули ее в автомобиль: «взяли за руки и за ноги и поместили в багажник». Именно эти показания — основное свидетельство, на котором зиждется обвинение. На процесс — по сути, самый громкий в современном Новосибирске — прибыло около сорока студентов. А поддерживать обвинение приехал заместитель прокурора области Игорь Мищенко.
Видеосвязь действительно состоялась. Но выступление оказалось неожиданным. Свидетельница заявила, что оболгала невиновных.
— Я в нетрезвом состоянии болтнула, не знаю, для чего, — сказала Лилия. — Я не знала, что говорить, место сама придумала.
На вопрос «зачем» Лилия заявила, что подвергалась давлению от сотрудников правоохранительных органов.
— Давление или как-то на меня было оказано. Один из них сказал, что меня закинут в вагон и увезут, — объяснилась свидетельница.