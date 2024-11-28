Учеников 76-й красноярской школы золотистым стафилококком заразили сотрудники пищеблока

В частности, технология требует посыпать отварные макароны тертым сыром и запекать блюдо в духовке при температуре 130 до золотистой корочки около получаса. На самом же деле их держали в духовом шкафу около 7 минут — пока не расплавится сыр. После этого все перемешивали до однородной массы.