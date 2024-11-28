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Учеников 76-й красноярской школы золотистым стафилококком заразили сотрудники пищеблока

Управление Роспотребнадзора подвело предварительные итоги расследования массового отравления.

Источник: РИА "Новости"

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали о предварительных итогах расследования отравления 43 учеников в красноярской школе № 76. У пяти сотрудников школьного пищеблока обнаружен золотистый стафилококк. Именно эта бактерия вызвала заболевание у детей.

Носители стафилококка не соблюдали на школьной кухне не только правила личной гигиены, но и санитарные требования при приготовлении блюд, чем и способствовали распространению инфекции.

В частности, технология требует посыпать отварные макароны тертым сыром и запекать блюдо в духовке при температуре 130 до золотистой корочки около получаса. На самом же деле их держали в духовом шкафу около 7 минут — пока не расплавится сыр. После этого все перемешивали до однородной массы.

Заражения могло бы и не произойти, ведь при длительных высоких температурах стафилококк погибает, а термоустойчивый токсин разрушается. Однако последнего не произошло из-за недостаточной выдержки по времени макарон с сыром в духовке, — говорят специалисты надзорного ведомства и добавляют, что проверка организатора питания продолжается.