Появились новые подробности о школьниках, выстреливших в лицо новосибирцу

Подростки учатся в 9 классе школы № 217. Сиб.фм удалось выяснить, что школьники ведут провокационный телеграм-канал. Там выкладывают видео с провокациями и вызывающим поведением. Они сами называют это «наведением суеты». На опубликованных записях подростки катаются на машинах, гуляют большими компаниями. На одном из видео школьники подошли к прохожему в неформальном стиле одежды и стали задавать ему вопросы: «Кто ты? Ты нефор или нет?».