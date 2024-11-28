Появились новые подробности о школьниках, выстреливших в лицо новосибирцу

В Новосибирске разгорелся скандал вокруг инцидента с участием учеников 9 класса школы № 217, которые 27 ноября во время конфликта на улице Петухова выстрелили из сигнального пистолета в лицо местному жителю.
По словам пострадавшего, он приехал помочь своему младшему брату, которого, как утверждается, школьники пытались силой заставить оформить карту. Когда парень попытался разобраться в ситуации, подростки отвели его за угол и выстрелили в лицо. Пуля пробила щеку. После этого началась драка.
«Человек стрельнул в лицо из сигнального пистолета, пробил щеку, после чего завязалась драка, двое парней попытались меня избить, но безуспешно», — рассказал пострадавший ТГ-каналу «Экстренный НСК».
Кто эти школьники?
Подростки учатся в 9 классе школы № 217. Сиб.фм удалось выяснить, что школьники ведут провокационный телеграм-канал. Там выкладывают видео с провокациями и вызывающим поведением. Они сами называют это «наведением суеты». На опубликованных записях подростки катаются на машинах, гуляют большими компаниями. На одном из видео школьники подошли к прохожему в неформальном стиле одежды и стали задавать ему вопросы: «Кто ты? Ты нефор или нет?».
Редакция Сиб.фм попыталась связаться с одним из участников конфликта, однако его мать отказалась давать какие-либо комментарии, заявив, что семья не хочет обсуждать этот случай.
Сейчас Следком и областная прокуратура начали проверку по факту выстрела из сигнального пистолета в лицо.