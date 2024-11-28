В Могилеве пьяный водитель оставил деньги в салоне автомобиля ГАИ — он лишится прав на 5 лет и получит штраф 8 тысяч рублей

За попытку дачи взятки инспектору ГАИ задержан пьяный могилевчанин, сообщает МВД Беларуси. О пьяном за рулем автомобиля Mercedes на дороге Могилева правоохранителям сообщили неравнодушные горожане. Считанные минуты понадобились сотрудникам ГАИ чтобы остановить автомобиль.
В ходе разбирательства, находясь в машине ГАИ, 45-летний мужчина предложил деньги инспекторам ДПС за положительное решение его вопроса. Неоднократные предупреждения об уголовной ответственности не услышал, оставив деньги в салоне служебного автомобиля.
Мужчина, в крови которого было 2 промилле алкоголя, был задержали, на месте работала следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.
Могилевчанина ждет лишение прав на 5 лет и штраф 8 тысяч рублей.
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