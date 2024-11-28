В Могилеве пьяный водитель оставил деньги в салоне автомобиля ГАИ — он лишится прав на 5 лет и получит штраф 8 тысяч рублей

Мы писали, что пьяная иностранка сломала нос сотруднице минского бара кассовым терминалом (здесь подробности). А еще, что судья Верховного суда Беларуси ответила на три вопроса о разводе: когда подаренная квартира становится общей, в каком случае жена выплатит половину за шубу и новые замки в квартире (подробнее здесь).