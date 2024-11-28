Мошенники обманули двух женщин на 1,9 миллиона рублей в Хабаровске

В Хабаровске две женщины перевели деньги на счета мошенников. Одна из них отдала 1,2 миллиона рублей, другая — больше 700 тысяч. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Одна из женщин работает экономистом. Она получила сообщение от коллеги, что с ней свяжется сотрудник силовых органов. Он рассказал, что на ее имя оформили кредиты, которые якобы пойдут на финансирование экстремистской организации.
«Чтобы предотвратить эти переводы, женщина перевела 1,2 миллиона рублей на “безопасный” счет», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Вторая пострадавшая поверила мошеннику, который представился работником МФЦ. Он уговорил ее продать автомобиль и перевести 736 тысяч рублей на неизвестный счет. Оба случая расследуются по статье о мошенничестве.