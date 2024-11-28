Глава СК поручил проверить информацию об ужасном состоянии детской поликлиники в Воронеже

Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о плохом состоянии детской поликлиники № 5 на улице Артамонова. Об этом 27 ноября рассказали в Центральном аппарате ведомства.
Ранее в социальных сетях местные жители пожаловались на то, что в помещениях поликлиники не проведен капремонт: осыпается штукатурка, окна прикрываются неплотно, освещение работает с перебоями, пациентам негде сидеть в коридорах. Зданию более 40 лет. Его построили в 1981 году.
Родители не раз обращались в администрацию с просьбой решить вопрос по ремонту поликлиники. Однако меры так и не были приняты. Воронежские следователи организовали проверку информации. О результатах доложат председатель СК РФ Александру Бастрыкину.