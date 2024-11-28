Глава СК поручил проверить информацию об ужасном состоянии детской поликлиники в Воронеже

Ранее в социальных сетях местные жители пожаловались на то, что в помещениях поликлиники не проведен капремонт: осыпается штукатурка, окна прикрываются неплотно, освещение работает с перебоями, пациентам негде сидеть в коридорах. Зданию более 40 лет. Его построили в 1981 году.