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На улице Советской Армии в Самаре произошла серьезная утечка на водоводе

Самарцев предупреждают о возможном отключении воды в районе улицы Советской Армии.

В Самаре произошла утечка на большом водоводе, который расположен на улице Советской Армии, 271А. От этой трубы воду получают много жилых и нежилых зданий. Специалисты «РКС-Самара» готовятся к аварийно-восстановительным работам.

— Сегодня почистим наледь и завтра, 29 ноября, планируем утечку устранить, — сообщила пресс-служба компании.

Схему переключения, которую будут использовать при ремонте, коммунальщики уже разработали. В «РКС-Самара» приложат все усилия, чтобы не пришлось отключать воду. Но, так как водовод питает множество домов, возможно, отключения все-таки будут. Поэтому самарцев просят на всякий случай сделать заранее запас питьевой воды.

ЖКХ