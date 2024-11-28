На улице Советской Армии в Самаре произошла серьезная утечка на водоводе

Схему переключения, которую будут использовать при ремонте, коммунальщики уже разработали. В «РКС-Самара» приложат все усилия, чтобы не пришлось отключать воду. Но, так как водовод питает множество домов, возможно, отключения все-таки будут. Поэтому самарцев просят на всякий случай сделать заранее запас питьевой воды.