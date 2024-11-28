Известно, что потерпевшие нашли объявления о сдаче квартир на тематическом сайте. С будущими арендодателями общение проходило в мессенджере. Чтобы забронировать себе выбранное жилье, потерпевших попросили внести предоплату. Когда деньги были получены, злоумышленники перестали выходить на связь. Тогда минчане поняли, что стали жертвами аферистов и обратились в милицию.
Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.
Двое минчан хотели снять жилье, но попали на аферистов
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое минчан в попытке снять жилье перевели деньги аферистам. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Как рассказали в ведомстве, в Первомайское РУВД столицы обратились двое жителей района, которых при аренде жилья обманули мошенники. В общей сложности заявители потеряли более Br300.
Известно, что потерпевшие нашли объявления о сдаче квартир на тематическом сайте. С будущими арендодателями общение проходило в мессенджере. Чтобы забронировать себе выбранное жилье, потерпевших попросили внести предоплату. Когда деньги были получены, злоумышленники перестали выходить на связь. Тогда минчане поняли, что стали жертвами аферистов и обратились в милицию.