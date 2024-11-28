Двое минчан хотели снять жилье, но попали на аферистов

Известно, что потерпевшие нашли объявления о сдаче квартир на тематическом сайте. С будущими арендодателями общение проходило в мессенджере. Чтобы забронировать себе выбранное жилье, потерпевших попросили внести предоплату. Когда деньги были получены, злоумышленники перестали выходить на связь. Тогда минчане поняли, что стали жертвами аферистов и обратились в милицию.



Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.