Baza: Капитан затонувшего в Баренцевом море судна был пьян

О том, что прогулочный корабль затонул в Баренцевом море, стало известно днем 27 ноября. На нем находились туристы, желавшие посмотреть на китов. Судно потерпело крушение недалеко от населенного пункта Териберка. Оно почти полностью утонуло. Транспортная прокуратура начала проверку по инциденту. С утра среды и до пятницы в Мурманской области из-за погодных условий ввели ограничения на выход небольших судов в море. Неизвестно, почему катер все-таки вышел на воду.