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Флаг Украины на LED-экране в Астане: МВД начало расследование

В министерстве внутренних дел завели уголовное дело по инциденту с флагом Украины на LED-экране в Астане.

Источник: Скриншот видео

Министерство внутренних дел ответило на запросы СМИ относительно инцидента связанного с ТОО «Керуен Медиа», передаёт BaigeNews.kz.

«Министерством внутренних дел начато расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО “Керуен Медиа”. На текущий момент рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования компании. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Виновные в противоправных деяниях лица будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в социальных сетях распространилось видео LED-экрана у театра «Астана Опера», где на экране развевался желто-голубой цвет флаг Украины.