Забивших до смерти охранника метро хулиганов посадили через 12 лет

Двое дебоширов, забивших до смерти охранника столичного метрополитена возле станции метро «Сходненская» в 2012 году, безуспешно пытались облегчить свою участь в Московском городском суде. Уроженцы Волгоградской области доказывали, что сам секьюрити вел себя вызывающе, однако их версия не нашла подтверждения.
Как сообщал ранее «МК», убийц поймали спустя 11 лет благодаря анализу, который провели следователи столичного ГСУ СКР, и портретоведческой экспертизе. Рано утром 18 января 2012 года провинциалы, которые перед этим выпивали всю ночь, подошли к входу на станцию метро и спросили у охранника, где находится ближайшее кафе. Стражник пояснил, что он не местный (мужчина действительно был родом из Ставропольского края). Такой ответ не устроил пьяниц, и они полезли в драку. Охранник вызвал полицию. Дебоширы вроде бы успокоились — их даже посадили на поезд в сторону центра. Правда, уезжая, мужчины предупредили, что скоро вернуться, чтобы разобраться с обидевшим их охранником.
Затаившие злобу гости столицы сдержали обещание очень быстро. Буквально через 20 минут они снова приехали на «Сходненскую», нашли охранника, отвели его во двор ближайшего дома и жестоко избили. С тяжелыми травмами мужчина был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался.
Несмотря на то, что после преступления прошло много лет, улик против задержанных оказалось достаточно. Оба за эти годы успели нахватать судимостей за мелкие преступления, поэтому их действия сочли рецидивом. Тушинский суд приговорил друзей к 8,5 годам колонии строгого режима. Мосгорсуд, где оспаривали приговор преступники, оставил его без изменений.