Забивших до смерти охранника метро хулиганов посадили через 12 лет

Как сообщал ранее «МК», убийц поймали спустя 11 лет благодаря анализу, который провели следователи столичного ГСУ СКР, и портретоведческой экспертизе. Рано утром 18 января 2012 года провинциалы, которые перед этим выпивали всю ночь, подошли к входу на станцию метро и спросили у охранника, где находится ближайшее кафе. Стражник пояснил, что он не местный (мужчина действительно был родом из Ставропольского края). Такой ответ не устроил пьяниц, и они полезли в драку. Охранник вызвал полицию. Дебоширы вроде бы успокоились — их даже посадили на поезд в сторону центра. Правда, уезжая, мужчины предупредили, что скоро вернуться, чтобы разобраться с обидевшим их охранником.