В Волгограде водитель «Лады» сбил 2-летнего малыша на самокате

В Советском районе Волгограда днем 27 ноября 2-летний мальчик попал под колеса «Лада Ларгус» на Тулака. Водитель не заметил маленького ребенка, который неожиданно появился на дороге напротив дома № 11 на улице Карла Маркса.
— Водитель совершил наезд на 2-летнего мальчика, который выкатился на проезжую часть на детском самокате, — сообщили в главке МВД по Волгоградской области.
Мальчику понадобилась помощь врачей. Ребенка с места ДТП увезли в медучреждение. Где в это время были родители, не сообщается.
Несчастливым день 27 ноября оказался и для пешеходов в Волжском. Там два человека угодили под машину и одна девушка — под трамвай.