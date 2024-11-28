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В Волгограде водитель «Лады» сбил 2-летнего малыша на самокате

Мальчику понадобилась помощь врачей.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Волгограда днем 27 ноября 2-летний мальчик попал под колеса «Лада Ларгус» на Тулака. Водитель не заметил маленького ребенка, который неожиданно появился на дороге напротив дома № 11 на улице Карла Маркса.

— Водитель совершил наезд на 2-летнего мальчика, который выкатился на проезжую часть на детском самокате, — сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

Мальчику понадобилась помощь врачей. Ребенка с места ДТП увезли в медучреждение. Где в это время были родители, не сообщается.

Несчастливым день 27 ноября оказался и для пешеходов в Волжском. Там два человека угодили под машину и одна девушка — под трамвай.