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Стали известны подробности похищения женщины в Самаре

Следственный комитет продолжает разбираться в ситуации с похищением женщины в Самаре. ЧП произошло 22 ноября.

Напомним, по версии следствия, четверо мужчин 30−47 лет из-за ранее возникшего конфликта, применяя опасное для жизни насилие и угрожая ножом, похитили из подъезда 36-летнюю женщину и увезли ее в автомобиле. Правоохранители вызволили пленницу в тот же день. Подозреваемых сразу задержали. В отношении них возбудили уголовное дело о похищении человека.

Сейчас правоохранители узнали о вероятных первопричинах конфликта. По предварительным данным источников, изначально поссорились сожитель потерпевшей и один из похитителей. Сожитель женщины, по имеющимся данным, избил оппонента. Тогда тот позвал для «разбирательства» друзей. И просто похитил гражданскую жену обидчика.

Правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия, похитителям грозит реальное лишение свободы.