Стали известны подробности похищения женщины в Самаре

Напомним, по версии следствия, четверо мужчин 30−47 лет из-за ранее возникшего конфликта, применяя опасное для жизни насилие и угрожая ножом, похитили из подъезда 36-летнюю женщину и увезли ее в автомобиле. Правоохранители вызволили пленницу в тот же день. Подозреваемых сразу задержали. В отношении них возбудили уголовное дело о похищении человека.