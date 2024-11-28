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«Выпила и уснула»: омичка осталась без машины после посиделок со спиртным вместе с приятелем

Омичу грозит пять лет колонии за угон машины его знакомой.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Омска после посиделок с приятелем осталась без машины. Мужчина воспользовался ее нетрезвым состоянием и угнал машину. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Омичка выпивала со знакомым. Когда она уснула под действиям алкоголя, мужчина решил воспользоваться машиной потерпевшей и отправиться «за добавкой».

Как позже выяснили оперативники, на обратном пути угонщик не справился с управлением и слетел в кювет. После ДТП он скрылся с места происшествия. Сумму ущерба омичка оценила в 200 тыс. рублей.

Полицейские обнаружили брошенную разбитую иномарку возле микрорайона Большие поля. Буквально через пару часов сотрудники полиции задержали угонщика. Им оказался 39-летний ранее судимый за хулиганство, кражу и повторное управление транспортным средством омич.

Мужчина сознался в содеянном и заявил, что взял машину потерпевшей без спроса. На него завели уголовное дело. Теперь омичу грозит до 5 лет колонии.