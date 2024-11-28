Сообщение о нетрезвом нарушителе за рулем Mercedes поступило в милицию от очевидцев. В считаные минуты сотрудники ГАИ остановили указанный автомобиль. При разбирательстве 45-летний могилевчанин предложил инспекторам ДПС деньги, чтобы его не привлекли к ответственности.
Мужчину неоднократно предупредили об уголовной ответственности за такие действия, но он не отреагировал и оставил купюры в салоне служебного автомобиля.
Фигуранта задержали. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.
Медосвидетельствование показало два промилле алкоголя в организме нарушителя. Его ждет лишение прав на пять лет и Br8 тыс. штрафа.
Нетрезвый могилевчанин пытался дать взятку сотрудникам ГАИ
28 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый могилевчанин пытался дать взятку сотрудникам ГАИ, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Сообщение о нетрезвом нарушителе за рулем Mercedes поступило в милицию от очевидцев. В считаные минуты сотрудники ГАИ остановили указанный автомобиль. При разбирательстве 45-летний могилевчанин предложил инспекторам ДПС деньги, чтобы его не привлекли к ответственности.