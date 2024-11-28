Кызылординку осудили за отмывание 574 млн тенге от продажи нефтепродуктов

«Она стала директором этого товарищества и его единственным учредителем. Предприниматель оптом продавала дизельное топливо, но, как выяснилось во время следствия, она покупала, хранила и дальше продавала нефтепродукты без документов. Подтвердить законность их происхождения она не могла. Во время следствия было установлено, что подозреваемая с 2019 по 2023 годы закупила 2 422 тонны дизельного топлива на общую сумму 574 728 811 тенге у 16 различных компаний. Из них 334 тонны дизельного топлива, приобретенного без подтверждающих документов, она продала 18 государственным учреждениям и трем юридическим лицам на общую сумму 262 151 055 тенге, которые в последующем легализовала», — рассказал следователь по особо важным делам департамента экономических расследований по Кызылординской области Фархад Куздеубаев.